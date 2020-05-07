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Президент "Лиона" призвал возобновить чемпионат Франции

Новости » Спорт     07.05.2020 - 09:36
Президент "Лиона" призвал возобновить чемпионат Франции
Фото: "Лион" лишился еврокубков сезона-2020/21 (facebook.com/olympiquelyonnais)

Футбольный сезон еще можно доиграть

Президент футбольного клуба "Лион" Жан-Мишель Ола выступил с предложением доиграть чемпионат Франции, несмотря на то, что сезон был официально завершен досрочно. Об этом сообщает L'Equipe.

Он выразил надежду, что объявление о возобновлении чемпионата в Германии и других странах все еще может изменить ситуацию.

"Сейчас уже почти 10 европейских стран снова начали тренироваться. Корректируя наши методы мы тоже могли бы доиграть сезон. Возможно, еще не поздно попытаться все исправить. У нас есть время до конца августа и, возможно, даже начала сентября, чтобы завершить сезон", - сказал Ола.

Футбольный сезон во Франции был завершен досрочно на прошлой неделе из-за пандемии коронавируса. В стране ввели запрет на проведение спортивных мероприятий до августа. Чемпионом Лиги 1 признали ПСЖ, который на момент приостановки сезона возглавлял таблицу турнира и опережал ближайшего преследователя на 12 очков.

Отметим, что "Лион" впервые с 1997 года лишился шансов завоевать путевку в еврокубки через внутренние турниры. Клуб остается участником Лиги чемпионов.

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