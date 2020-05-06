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Чемпионат Германии возобновится во второй половине мая

Новости » Спорт     06.05.2020 - 17:50
Чемпионат Германии возобновится во второй половине мая
Фото: иллюстрированное изображение (twitter.com/DFL_Official)

Лига сама определит точную дату

Нынешний розыгрыш чемпионата Германии будет возобновлен во второй половине мая. Об этом сообщается на сайте Бундеслиги.

Такое решение было принято во время сегодняшнего заседания с главами федеральных земель и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Сезон в Бундеслиге будет возобновлен 15 или 22 мая. Точную дату лига определит самостоятельно. В четверг, 7 мая, все 36 клубов, выступающих в двух сильнейших дивизионах странs, проведут собрание, на котором и будет принято решение о возобновлении сезона.

Чемпионат Германии планировали восстановить сезон 9 мая, однако из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса старт был перенесен на 15 мая.

Бундеслига, как все европейские первенства кроме чемпионата Беларуси, была приостановлена из-за пандемии коронавируса. До конца сезона командам осталось сыграть 9 туров. В турнирной таблице лидирует "Бавария", опережая "Боруссию" Дортмунд на четыре очка.

УЕФА настоятельно рекомендовал доиграть сезон-2019/2020. На данный момент решение о досрочном завершении приняли два футбольных чемпионата - нидерландская Ередивизие без определения чемпиона и французская Лига 1.

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