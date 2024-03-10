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Президент Латвії про заяву Папи Римського: перед злом не можна капітулювати

Фото: Едгарс Рінкевичс, президент Латвії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Перед злом не можна капітулювати. З ним необхідно боротись до самої перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента Латвії Едгарса Рінкевичса.

"Білий прапор" Франциска 

Папа Римський Франциск зробив неочікувану заяву щодо війни на території України. Згідно з записом інтерв'ю, яке повинно вийти лише 20 березня, понтифік заявив, що найсильніший той, хто "дивиться на ситуацію, думає про людей, має мужність підняти "білий прапор" й веде переговори".   

Варто пояснити, що Франциск й раніше закликав до дипломатичного врегулювання війни між Україною та Росією, втім, цього разі він вперше фактично закликав Київ здатись

Українська сторона поки що жодним чином не коментувала його слова. 

Перед злом не можна капітулювати 

"Мій недільний ранок: Не можна капітулювати перед злом, треба боротися з ним і перемагати його, щоб зло підняло білий прапор і капітулювало", - написав Рінкевичс. 

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Війна в УкраїніЛатвіяПапа римськийРосійська Федерація