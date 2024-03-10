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Президент Латвии о заявлении Папы Римского: перед злом нельзя капитулировать

Фото: Эдгарс Ринкевичс, президент Латвии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Перед злом нельзя капитулировать. С ним необходимо бороться до самой победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Латвии Эдгарса Ринкевичса.

"Белый флаг" Франциска 

Папа Римский Франциск сделал неожиданное заявление касаемо войны на территории Украины. Согласно записи интервью, которое должно выйти только 20 марта, понтифик заявил, что самый сильный тот, кто "смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет мужество поднять "белый флаг" и ведет переговоры".   

Стоит объяснить, что Франциск и раньше призывал к дипломатическому урегулированию войны между Украиной и Россией, впрочем, в этом случае он впервые фактически призвал Киев сдаться

Украинская сторона пока никак не комментировала его слова. 

Перед злом нельзя капитулировать 

"Мое воскресное утро: Нельзя капитулировать перед злом, надо бороться с ним и побеждать его, чтобы зло подняло белый флаг и капитулировало", - написал Ринкевичс.

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