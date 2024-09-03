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Президент Латвії закликав зняти для України обмеження на використання всіх видів зброї

Вівторок 03 вересня 2024 23:01
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Президент Латвії закликав зняти для України обмеження на використання всіх видів зброї Фото: президент Латвії Едгарс Рінкевичс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс після російського удару по Полтаві сьогодні, 3 вересня, закликав зняти обмеження на використання українськими військами всіх видів зброї проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Латвії у соцмережі Х.

Рінкевичс, коментуючи сьогоднішній удар Росії по Полтаві, зазначив, що дозвіл на далекобійні удари не означатиме ескалацію, а натомість допоможе зберегти життя цивільного населення.

"Ще раз: обмеження для України на застосування усієї зброї проти Росії мають бути скасовані. Це не про ескалацію, а про життя невинних людей", - наголосив латвійський президент.

Удар РФ по Полтаві

Нагадаємо, сьогодні вранці, 3 вересня, російські війська завдали удару двома балістичними ракетами по навчальному центру у місті Полтава.

Внаслідок атаки було частково зруйновано Інститут зв'язку. Також відомо про 271 постраждалого та понад 50 загиблих.

Всі деталі російського удару по Полтаві - у матеріалі РБК-Україна.

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