Президент Латвии призвал снять для Украины ограничения на использование всех видов оружия
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс после российского удара по Полтаве сегодня, 3 сентября, призвал снять ограничения на использование украинскими войсками всех видов оружия против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Латвии в соцсети Х.
Ринкевичс, комментируя сегодняшний удар России по Полтаве, отметил, что разрешение на дальнобойные удары не будет означать эскалацию, а поможет сохранить жизнь гражданского населения.
"Еще раз: ограничения для Украины на применение всего оружия против России должны быть отменены. Это не об эскалации, а о жизни невинных людей", - подчеркнул латвийский президент.
Удар РФ по Полтаве
Напомним, сегодня утром, 3 сентября, российские войска нанесли удар двумя баллистическими ракетами по учебному центру в городе Полтава.
В результате атаки был частично разрушен Институт связи. Также известно о 271 пострадавшем и более 50 погибших.
Все детали российского удара по Полтаве - в материале РБК-Украина.
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