Президент Латвии призвал снять для Украины ограничения на использование всех видов оружия

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс после российского удара по Полтаве сегодня, 3 сентября, призвал снять ограничения на использование украинскими войсками всех видов оружия против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Латвии в соцсети Х.

Ринкевичс, комментируя сегодняшний удар России по Полтаве, отметил, что разрешение на дальнобойные удары не будет означать эскалацию, а поможет сохранить жизнь гражданского населения. "Еще раз: ограничения для Украины на применение всего оружия против России должны быть отменены. Это не об эскалации, а о жизни невинных людей", - подчеркнул латвийский президент.