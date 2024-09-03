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Президент Латвии призвал снять для Украины ограничения на использование всех видов оружия

Вторник 03 сентября 2024 23:01
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Президент Латвии призвал снять для Украины ограничения на использование всех видов оружия Фото: президент Латвии Эдгарс Ринкевичс (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс после российского удара по Полтаве сегодня, 3 сентября, призвал снять ограничения на использование украинскими войсками всех видов оружия против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Латвии в соцсети Х.

Ринкевичс, комментируя сегодняшний удар России по Полтаве, отметил, что разрешение на дальнобойные удары не будет означать эскалацию, а поможет сохранить жизнь гражданского населения.

"Еще раз: ограничения для Украины на применение всего оружия против России должны быть отменены. Это не об эскалации, а о жизни невинных людей", - подчеркнул латвийский президент.

Удар РФ по Полтаве

Напомним, сегодня утром, 3 сентября, российские войска нанесли удар двумя баллистическими ракетами по учебному центру в городе Полтава.

В результате атаки был частично разрушен Институт связи. Также известно о 271 пострадавшем и более 50 погибших.

Все детали российского удара по Полтаве - в материале РБК-Украина.

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