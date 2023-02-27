Президент Латвії закликав до якнайшвидшого створення трибуналу щодо злочинів РФ в Україні

Президент Латвії Егілс Левітс закликав до якнайшвидшого створення трибуналу з військових злочинів Росії в Україні.

"Такий трибунал має бути створений. Ми не повинні чекати, коли Росія зазнає поразки або коли Путін піде від влади. Його можна створити, і я хотів би сказати, що це буде вельми своєчасно, тому що не всі злочинці особисто присутні на трибуналах", - заявив він.

Водночас Левітс підкреслив, що в Югославії деяких злочинців судили заочно, і подібну процедуру можна зробити і зараз.

"Найголовніше не в тому, що людина сидить на суді як така; важливіше, щоб ми викрили і вивчили цей механізм війни, агресії, щоб стало зрозуміло, як така війна була можлива, щоб показати громадськості, судовими засобами", - заявив президент Латвії.

Він заявив, що в інших випадках - у Руанді, Сьєрра-Леоне чи Ліберії - не всі злочинці дійсно сиділи там.

"Набагато важливіше дати зрозуміти суспільству, що така поведінка неприйнятна. І я думаю, що цей принцип важливіший, ніж те, щоб усі сиділи на лаві підсудних", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше заступник голови Верховної ради Олена Кондратюк заявила, що Латвія виконуватиме для України роль адвоката у питанні створення спецтрибуналу щодо РФ.

Раніше заступник глави Офісу президент Андрій Смирнов розкрив подробиці моделей спеціального трибуналу для Росії.

Окрім того, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над створенням спецтрибуналу для РФ.

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