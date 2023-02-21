Латвія стане для України адвокатом під час створення спецтрибуналу щодо РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю Голови Верховної Ради України Оленою Кондратюк у Facebook.

За її словами, це питання було обговорено під час зустрічі з міністром юстиції Латвії Інес Лібіною-Егнере. Окрім цього підіймалось питання юридичного забезпечення конфіскації заморожених російських активів на відбудову України.

"Це одне з питань, яке пов’язане зі створенням міжнародного спецтрибуналу щодо покарання Росії за злочин агресії проти України. Відповідні юридичні механізми конфіскації заморожених підсанкційних активів РФ мають бути створені на рівні Європейського Союзу. Міністерка юстиції запевнила, що Латвія буде виконувати роль адвоката України в цьому питанні", - написала Кондратюк.

Як вважає глава мін'юсту Латвії, всі країни Європейського союзу мають діяти разом, щоб досягти відповідного регулювання на рівні ЄС.

"Агресія Росії завдала збитків та руйнувань українській інфраструктурі, нашим містам і громадам на понад 750 млрд грн. Тому лише одного замороження російських коштів та активів країнами ЄС - недостатньо. Ці кошти мають бути конфісковані та якнайшвидше піти на відбудову України, не чекаючи завершення війни", - заявила Кондратюк.