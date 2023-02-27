Президент Латвии призвал к скорейшему созданию трибунала по преступлениям РФ в Украине

"Такой трибунал должен быть создан. Мы не должны ждать, когда Россия потерпит поражение или когда Путин уйдет от власти. Его можно создать, и я хотел бы сказать, что это будет весьма своевременно, потому что не все преступники лично присутствуют на трибуналах", - заявил он.

При этом Левитс подчеркнул, что в Югославии некоторых преступников судили заочно, и подобную процедуру можно сделать и сейчас.

"Самое главное не в том, что человек сидит на суде как таковой; важнее, чтобы мы разоблачили и изучили этот механизм войны, агрессии, чтобы стало ясно, как такая война была возможна, чтобы показать общественности, судебными средствами", - заявил президент Латвии.

Он заявил, что в других случаях - в Руанде, Сьерра-Леоне или Либерии - не все преступники действительно сидели там.

"Гораздо важнее дать понять обществу, что такое поведение неприемлемо. И я думаю, что этот принцип важнее, чем то, чтобы все сидели на скамье подсудимых", - подчеркнул он.

Напомним, ранее заместитель главы Верховной рады Елена Кондратюк заявила, что Латвия будет выполнять для Украины роль адвоката в вопросе создания спецтрибунала в отношении РФ.

Ранее заместитель главы Офиса президент Андрей Смирнов раскрыл подробности моделей специального трибунала для России.

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина работает над созданием спецтрибунала для РФ.

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