Кулеба про створення Спецтрибуналу щодо агресії РФ: не припиняємо роботу ні на мить

Україна спільно з іншими країнами працює над створенням Спеціального трибуналу щодо військового та політичного керівництва Російської Федерації до відповідальності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на міністра іноземних справ Дмитра Кулебу.

Так, у понеділок, 27 лютого, Кулеба, на полях 52-ї сесії Ради з прав людини ООН "Агресія проти України: вплив на права людини та гуманітарну ситуацію в Україні та світі" , звернувся із закликом підтримати створення трибуналу.

"Ми не припиняємо ні на мить роботи над створенням Спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності політичного та військового керівництва Росії та їх поплічників за злочин агресії проти України. Всі звірства росіян є похідними від нього. Потрібно усунути причини, а не лише симптоми", - сказав він.

Міністр нагадав, що росія постійно порушує міжнародне гуманітарне право та права людини. Країна-окупант нехтує нормами моралі та незаконно вивозить українських дітей на свою територію.

"Міжнародна незалежна комісія ООН документує докази масштабних та системних порушень Росією прав людини, воєнних злочинів, злочинів проти людяності, які будуть використані у майбутніх міжнародних судових процесах. Продовження мандату стане вагомим внеском у забезпечення справедливості", - підкреслив він.