Президент Латвії відмовився переобиратися через загрозу впливу проросійських сил

Президент розповів, що зараз коаліція в Сеймі Латвії, який обирає главу держави, розколота у питанні президентських виборів. Дві партії підтримують Левітса, а ще дві - іншого кандидата.

За словами політика, у такій ситуації існує ймовірність, що вирішальні голоси на президентських виборах належатимуть партіям, "які не представляють західний курс Латвії".

"Це стало б сигналом до того, що прокремлівські та олігархічні кола можуть стати мати вплив у такому важливому питанні, як вибори президента", - зазначив глава держави.

Він уточнив, що такий сценарій накладе відбиток на позицію президента, створить йому труднощі у представленні інтересів Латвії.

"Беручи до уваги де-факто коаліцію з прокремлівськими політичними силами, що формується в даний час, пов'язаними з олігархами, я прийняв рішення не брати участь у президентських виборах 31 травня. Я закликаю іншого кандидата, якого підтримує партнер по коаліції, зробити те ж саме", - заявив Левітс.

Президент зазначив, що у такому разі коаліція зможе погодити єдиного кандидата у президенти.