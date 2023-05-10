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Президент Латвии отказался переизбираться из-за угрозы влияния пророссийских сил

Фото: Эгилс Левитс, президент Латвии (flickr by Saeima)
Автор: Иван Носальский

Президент Латвии Эгилс Левитс отказался от участия в предстоящих выборах главы государства. Причиной является угроза влияния на кандидатов пророссийских сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Левитса.

Президент рассказал, что в настоящее время коалиция в Сейме Латвии, который выбирает главу государства, расколота по вопросу президентских выборов. Две партии поддерживают Левитса, а еще две - другого кандидата.

По словам политика, в такой ситуации существует вероятность, что решающие голоса на президентских выборах будут принадлежать партиям, "которые не представляют западный курс Латвии".

"Это стало бы сигналом к ​​тому, что прокремлевские и олигархические круги могут иметь влияние в таком важном вопросе, как выборы президента", - отметил глава государства.

Он уточнил, что такой сценарий наложит отпечаток на позицию президента, создаст ему трудности в представлении интересов Латвии.

"Принимая во внимание формирующуюся в настоящее время де-факто коалицию с прокремлевскими политическими силами, связанными с олигархами, я принял решение не участвовать в президентских выборах 31 мая. Я призываю другого кандидата, которого поддерживает партнер по коалиции, сделать то же самое", - заявил Левитс.

Президент отметил, что в таком случае коалиция сможет согласовать единого кандидата в президенты.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Латвии пообещало передать Украине все имеющиеся в стране переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

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