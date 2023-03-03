Президент Латвії розповів, якою має бути архітектура безпеки НАТО після перемоги України

"Весь вільний світ має зараз військово підтримувати Україну і ми робимо все можливе, щоб забезпечити, щоб вся зброя, яку пообіцяв Захід, щоб вона була доправлена до України у найкоротший термін", - йдеться у заяві.

Президент Латвії зазначив, що Україна повинна мати можливість перемогти у війні, і надалі НАТО і Європа зможе отримати нову архітектуру безпеки.

"Архітектура безпеки має бути не як раніше - з Росією, а проти Росії. Якщо РФ не змінить свою агресивну ідеологію, то вона залишатиметься протягом тривалого періоду часу саме агресивною країною. І щоб змінити цю ідеологію, я думаю, на це знадобиться дуже тривалий час. Зараз мова ж іде не тільки про керівництво країни, а й велика частина російського суспільства пронизана колоніалістичною ідеологією", - пояснив Левітс.

За його словами, саме тому країни Заходу мають бути готовими до довгострокової архітектури безпеки, що ґрунтується саме на військовому потенціалі усіх країн-членів НАТО. Він сказав, що після війни до них долучиться і Україна, яка буде однією з найпотужніших країн за військовим потенціалом. Президент Латвії заявив, що по суті це будуть єдині Збройні сили, що мають потужний досвід і це дуже важливе надбання для НАТО, яке служитиме стримуванням для РФ.