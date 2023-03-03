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Не лише Україна. У Латвії натякнули, що РФ має піти з усіх окупованих територій

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Львів, П'ятниця 03 березня 2023 15:38
Не лише Україна. У Латвії натякнули, що РФ має піти з усіх окупованих територій Фото: президент Латвії Егілс Левітс (flickr.com)
Автор: Марія Кучерявець

Росія має залишити всі території, які окупували її війська. І в цьому контексті йдеться не лише про Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Латвії Егілса Левітса під час спільної прес-конференції із главою держави Володимиром Зеленським.

"Очевидно, що довготривалий мир означатиме повну територіальну цілісність України. До речі, і Росії, тому що Росія має повернутися до своїх територій, своїх кордонів, які є міжнародно визнаними. Це чудово зрозуміло", - заявив латвійський президент.

Зазначимо, що росіяни також окупували частину Грузії, йдеться про Абхазію та Південну Осетію, які РФ відібрала у грузинів та визнала "незалежними". Також під російським контролем перебуває невизнане Придністров'я (Молдова). Крім того, Японія вважає, що південні Курильські острови окуповані Росією.

Нагадаємо, що минулої осені президент Володимир Зеленський запропонував створити платформи для деокупації Придністров'я і Абхазії.

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