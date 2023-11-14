Міністр оборони Німеччини підтвердив недосяжність мети в 1 млн снарядів для України

Мета Європейського Союзу з постачання Україні 1 млн снарядів не буде досягнута. На зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у Брюсселі обговорюватиметься збільшення виробництва.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Можна з упевненістю припустити, що мета в 1 мільйон снарядів не буде досягнута", - сказав він, висловивши сумніви, що мільйон снарядів був "колись реальний".

Пісторіус сказав, що деякі закликали до обережності щодо цієї мети, зазначаючи, що гроші є, але виробництво також має бути достатнім. "На жаль, попереджувальні голоси мали рацію", - сказав він, закликавши оборонних підрядників збільшити обсяги виробництва.

Інша думка

Відповідаючи на запитання про заяву Пісторіуса, Тьєррі Бретон, єврокомісар ЄС, відповідальний за реалізацію плану боєприпасів, сказав, що мета виробництва 1 млн снарядів на рік "буде досягнута".

"Тепер розпорядження мають віддавати держави-члени, а не Єврокомісія", - заявив Бретон журналістам після прибуття на переговори до Брюсселя.

За його словами, члени ЄС "мають це зробити, а також перевірити, що це виробництво на їхній території спрямоване у пріоритеті в Україну".

Ціль в 1 млн снарядів

Нагадаємо, Європейська служба зовнішніх дій минулого тижня проінформувала дипломатів ЄС про те, що блок, швидше за все, не досягне мети в 1 млн снарядів для України, наміченої на березень 2024 року.

Відповідно до планів, викладених у березні цього року, ЄС зобов'язався постачати Україні артилерійські снаряди протягом 12-місячного періоду, спочатку шляхом використання існуючих запасів, а потім за допомогою контрактів на спільні закупівлі та збільшення виробничих потужностей.