Президент Латвії: перемога України допоможе вберегти мир у Європі

Світ повинен продовжувати підтримувати Україну й боротись за мир в Європі, аби в майбутньому Росія не мала можливості кинути виклик іншим країнам.

Для Заходу, як пояснив президент Латвії, важливо підтримувати як Україну, так і Ізраїль. Він наголосив на необхідності домогтися гуманітарних пауз у бойових діях в Газі для надання допомоги палестинському цивільному населенню. За його словами, Іран "дуже радий бачити такий розвиток подій на Близькому Сході".

"Я також вважаю, що нам буде набагато легше зберегти мир в Європі, якщо Україна досягне успіху, ніж якщо ми підведемо Україну, або, якщо вже на те пішло, дозволимо ситуації на Близькому Сході вийти з-під контролю", - додав він.

Рінкевичс наголосив на тому, що Захід зобов'язаний відреагувати на заклик президента Володимира Зеленського й надати Україні більше зброї, оскільки "ми не надали стільки, скільки повинні були".

Він відзначив, що Російська Федерація наразі мобілізує економіку, ресурси і військову техніку для довготривалої війни, аби спробувати "задушити" Україну. Зокрема він прогнозує повторні терористичні атаки на енергетичну інфраструктуру нашої країни в найближчі місяці.

ЄС й НАТО повинні готуватись до тривалої війни

"ЄС усвідомив, що нам потрібно більше оборони і військових. І на даному етапі я хотів би, щоб цей процес був трохи швидшим. Але, тим не менш, ці речі зараз нарешті рухаються", - пояснив президент Латвії й додав, що багатьом країнам досі треба досягти мети щодо витрат 2% ВВП на оборону.

За словами президента, якщо світ побачить, що Європа та США не можуть надати підтримку Україні, це також вплине на тиск щодо Ізраїля.

"Також, я думаю, що Іран буде більш наполегливим. Не забуваймо також про весь азійський регіон, і не забуваймо про Тайвань", - заявив Рінкевичс.

Росія нагадує нацистську Німеччину

Як відзначив президент Латвії, Росія перетворюється з автократії на тоталітарний режим, у зв'язку з чим вдається до пропаганди, яка стала ще гіршою з часів холодної війни.

Він нагадав про те, що росіяни демонструють відео або ж анімаційні ролики про знищення міст в Європі чи США ядерною зброєю та стверджують про те, що застосування ядерної зброї "це насправді простіше простого". Зокрема терористи називаються українців "якоюсь нижчою людською расою", що нагадує те, як "нацистська Німеччина говорила про євреїв".