Президент Латвии: победа Украины поможет уберечь мир в Европе

Мир должен продолжать поддерживать Украину и бороться за мир в Европе, чтобы в будущем Россия не имела возможности бросить вызов другим странам.

Для Запада, как пояснил президент Латвии, важно поддерживать как Украину, так и Израиль. Он отметил необходимость добиться гуманитарных пауз в боевых действиях в Газе для оказания помощи палестинскому гражданскому населению. По его словам, Иран "очень рад видеть такое развитие событий на Ближнем Востоке".

"Я также считаю, что нам будет гораздо легче сохранить мир в Европе, если Украина добьется успеха, чем если мы подведем Украину, или, если уж на то пошло, позволим ситуации на Ближнем Востоке выйти из-под контроля", - добавил он.

Ринкевичс отметил, что Запад обязан отреагировать на призыв президента Владимира Зеленского и предоставить Украине больше оружия, поскольку "мы не предоставили столько, сколько должны были".

Он отметил, что Российская Федерация сейчас мобилизует экономику, ресурсы и военную технику для длительной войны, чтобы попытаться "задушить" Украину. В частности он прогнозирует повторные террористические атаки на энергетическую инфраструктуру нашей страны в ближайшие месяцы.

ЕС и НАТО должны готовиться к длительной войне

"ЕС осознал, что нам нужно больше обороны и военных. И на данном этапе я хотел бы, чтобы этот процесс был немного быстрее. Но, тем не менее, эти вещи сейчас наконец движутся", - пояснил президент Латвии и добавил, что многим странам до сих пор надо достичь цели по расходам 2% ВВП на оборону.

По словам президента, если мир увидит, что Европа и США не могут оказать поддержку Украине, это также повлияет на давление в отношении Израиля.

"Также, я думаю, что Иран будет более настойчивым. Не забывайте также обо всем азиатском регионе, и не забывайте о Тайване", - заявил Ринкевичс.

Россия напоминает нацистскую Германию

Как отметил президент Латвии, Россия превращается из автократии в тоталитарный режим, в связи с чем прибегает к пропаганде, которая стала еще хуже со времен холодной войны.

Он напомнил о том, что россияне демонстрируют видео или анимационные ролики об уничтожении городов в Европе или США ядерным оружием и утверждают о том, что применение ядерного оружия "это на самом деле проще простого". В частности террористы называются украинцев "какой-то низшей человеческой расой", что напоминает то, как "нацистская Германия говорила о евреях".