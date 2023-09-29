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Президент Латвії назвав головні фактори, які змусять Росію припинити війну

Фото: Едгарс Рінкевич, президент Латвії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація задумається про припинення війни у разі повної підтримки України, нарощування виробництва зброї на Заході й успіхів ЗСУ на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Латвії Едгарса Рінкевича в інтерв'ю Helsingin Sanomat.

Як відзначив президент Латвії, події в Україні не можуть розгортатись "як у голлівудському фільмі з двома годинами подій і розв’язкою за 20 хвилин". На його думку, російські стратеги продовжують війну у сподіванні про те, що Захід втомиться, у зв'язку з чим "потрібно продовжувати підтримувати Україну усім, чим можемо, і також подбати про власну обороноздатність".

Зокрема Рінкевич назвав три фактори, які змусять Росію задуматись про припинення війни, а саме: 

  • усвідомлення того, що Захід готовий підтримувати Україну незалежно від повороту подій. Путін розуміє, що не зможе протистояти економічному потенціалу США, Європи та Канади; 
  • рішучість Заходу збільшити оборонний промисловий потенціал й виробництво снарядів, ракет, безпілотників й танків, які потребує Україна, а також поповнюючи власні запаси; 
  • прогрес України на полі бою, який продемонструє Росії, що усі її мрії про окупацію є марними. 

Переговори з Росією 

Торік президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.

Для відновлення переговорів Росія повинна:

  • повністю покинути територію України;
  • змінити політичну еліту;
  • визнати воєнні злочини;
  • видати організаторів війни для трибуналу.

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