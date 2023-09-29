Президент Латвії назвав головні фактори, які змусять Росію припинити війну

Російська Федерація задумається про припинення війни у разі повної підтримки України, нарощування виробництва зброї на Заході й успіхів ЗСУ на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Латвії Едгарса Рінкевича в інтерв'ю Helsingin Sanomat.
Як відзначив президент Латвії, події в Україні не можуть розгортатись "як у голлівудському фільмі з двома годинами подій і розв’язкою за 20 хвилин". На його думку, російські стратеги продовжують війну у сподіванні про те, що Захід втомиться, у зв'язку з чим "потрібно продовжувати підтримувати Україну усім, чим можемо, і також подбати про власну обороноздатність".
Зокрема Рінкевич назвав три фактори, які змусять Росію задуматись про припинення війни, а саме:
Переговори з Росією
Торік президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.
Для відновлення переговорів Росія повинна:
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