Президент Латвии назвал главные факторы, которые заставят Россию прекратить войну

Российская Федерация задумается о прекращении войны в случае полной поддержки Украины, наращивании производства оружия на Западе и успехов ВСУ на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Латвии Эдгарса Ринкевича в интервью Helsingin Sanomat.
Как отметил президент Латвии, события в Украине не могут разворачиваться "как в голливудском фильме с двумя часами событий и развязкой через 20 минут". По его мнению, российские стратеги продолжают войну в надежде о том, что Запад устанет, в связи с чем "нужно продолжать поддерживать Украину всем, чем можем, и также позаботиться о собственной обороноспособности".
В частности Ринкевич назвал три фактора, которые заставят Россию задуматься о прекращении войны, а именно:
Переговоры с Россией
В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.
Для возобновления переговоров Россия должна:
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