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Президент Латвии призвал изолировать от общества нелояльных русскоговорящих

Фото: президент Латвии Эгилс Левитс (flickr-com-valstsprezidents3)
Автор: Валерия Полищук

За полгода войны России против Украины большинство населения Латвии стало лучше осознавать свою страну и цену свободы. Однако появилась часть российского общества, которая не лояльна к государству.

Об этом заявил президент Латвии Эгилс Левитс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию LSM.

"Повседневно люди не особо задумываются об угрозе, но теперь они ее видят. Это заставляет людей думать. Война показала, что мы, латыши, выступаем за безопасную страну", - заявил он.

Президент отметил, что Латвии необходимо разобраться с нелояльными русскоговорящими, поживающими в стране, и изолировать их от общества.

Напомним, ранее стало известно, что в столице Латвии Риге 22 августа громко сносили советский памятник в Парке Победы. В честь этого россияне устроили истерику, а несколько сверхагрессивных лиц даже пришлось задержать.

Кроме того, Следком РФ возбудил уголовное дело из-за сноса памятника "освободителям советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков".

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