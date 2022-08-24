Президент Латвії закликав ізолювати від суспільства нелояльних російськомовних

"Повсякденно люди не особливо замислюються про загрозу, але тепер вони її бачать. Це змушує людей думати. Війна показала, що ми, латиші, виступаємо за безпечну країну", - заявив він.

Президент зазначив, що Латвії необхідно розібратися з нелояльними російськомовними, які поживають в країні, і ізолювати їх від суспільства.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у столиці Латвії Ризі 22 серпня голосно зносили радянський пам'ятник у Парку Перемоги. На честь цього росіяни влаштували істерику, а кілька надагресивних осіб навіть довелося затримати.

Крім того, Слідком РФ порушив кримінальну справу через знесення пам'ятника "визволителям Радянської Латвії та Риги від німецько-фашистських загарбників".

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