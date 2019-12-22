Президент Кубы впервые назначил премьера по новой конституции

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назначил министра туризма Мануэля Марреро Круса первым премьер-министром страны в соответствии с новой конституцией. Такая должность вводится впервые с 1976 года. О этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Этим решением в стране хотят уменьшить нагрузку президента.

Кандидатуру 56-летнего Мануэля Марреро Круса 17 июля одобрила Национальная ассамблея народной власти Кубы.

Он был министром туризма в течение 15 лет, имея десятки партнерских отношений с зарубежными компаниями и широкие связи с растущим частным сектором.

Напомним, 11 октября 2019-го Национальная ассамблея народной власти Кубы (парламент) впервые с 1976 года выбрала президентом страны Мигеля Диас-Канеля Бермудеса. Он стал первым президентом Кубы после воссоздания этого поста, который был заменен на пост председателя Государственного совета в 1976 году.

Должность председателя Государственного совета на протяжении 30 лет занимал лидер кубинской революции Фидель Кастро, а в 2006 году его сменил брат Рауль Кастро. В 2018 году этот пост занял 59-летний Мигель Диас-Канель Бермудес.

Также сообщалось, что 27 сентября Соединенные Штаты заявили, что продолжат вести политику санкций против Кубы в связи с серьезными нарушениями Гаваной прав человека.