Президент Куби вперше призначив прем'єра за новою конституцією

Президент Куби Мігель Діас-Канель Бермудес призначив міністра туризму Мануеля Марреро Круса першим прем'єр-міністром країни у відповідно до нової конституції. Така посада вводиться вперше з 1976 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Цим рішенням у країні хочуть зменшити навантаження президента.

Кандидатуру 56-річного Мануеля Марреро Круса 17 липня схвалила Національна асамблея народної влади Куби.

Він був міністром туризму протягом 15 років, маючи десятки партнерських відносин із зарубіжними компаніями і широкі зв'язки з зростаючим приватним сектором.

Нагадаємо, 11 жовтня 2019-го Національна асамблея народної влади Куби (парламент) вперше з 1976 року обрала президентом країни Мігель Діаса-Канеля Бермудеса. Він став першим президентом Куби після відтворення цього посту, який був замінений на пост голови Державної ради в 1976 році.

Посаду голови Державної ради протягом 30 років обіймав лідер кубинської революції Фідель Кастро, а в 2006 році його змінив брат Рауль Кастро. У 2018 році цей пост зайняв 59-річний Мігель Діас-Канель Бермудес.

27 вересня Сполучені Штати заявили, що продовжать вести політику санкцій проти Куби у зв'язку з серйозними порушеннями Гаваною прав людини.