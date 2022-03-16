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Президент Красного Креста прибыл в Киев. Встретится с народом и руководством страны

Фото: президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер (facebook.com)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер в среду, 16 марта, прибыл в Киев. Он планирует встретиться с украинским народом и руководством страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Маурера в Twitter.

"Я приехал в Киев. Я здесь, чтобы поговорить с обществом и властями, поэтому
МККК может расширить наш доступ и нейтральную и беспристрастную гуманитарную работу. Люди в Украине взывают о помощи. Потребности огромны, условия изменчивы. Мы не жалеем сил, чтобы ответить на их призыв", - заявил он.

Напомним, сегодня в Украине не открыт ни один гуманитарный коридор. Министр реинтеграции Ирина Верещук объяснила, что Красный Крест не ответил на украинские предложения.

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