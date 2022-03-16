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Гуманитарные коридоры могут не открыться 16 марта. Красный Крест не согласовал их

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Киев, Среда 16 марта 2022 09:38
Гуманитарные коридоры могут не открыться 16 марта. Красный Крест не согласовал их Фото: вице-премьер Ирина Верещук (facebook.com/vereshchuk ukraine)
Автор: Артем Горовенко

По состоянию на утро 16 марта Украина не может открыть гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из горячих точек. В частности, не Красный Крест не ответил на украинские предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение вице-премьера, министра реинтеграции Ирина Верещук.

"Мы не получили ответы на наши предложения, направленные вчера в Международный комитет Красного Креста, об открытии гуманитарных коридоров сегодня. Остается открытым вопрос организации гуманитарных коридоров сегодня для Изюма и Мариуполя. В таких условиях мы не можем безопасно вывозить людей", - отметила она.

Напомним, в ночь на 16 марта президент Украины Владимир Зеленский говорил, что гуманитарный коридор для Изюма согласован.

Отметим, из-за усиленного комендантского часа в Киевской области, который действует до утра 17 марта, сегодня не будет гуманитарных коридоров из оккупированных населенных пунктов.

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