Президент Червоного Хреста прибув до Києва. Зустрінеться з народом і керівництвом країни

Президент Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петер Маурер у середу, 16 березня, прибув до Києва. Він планує зустрітися з українським народом і керівництвом країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маурера в Twitter .

"Я приїхав до Києва. Я тут, щоб поговорити з суспільством і владою, тому МКЧХ може розширити наш доступ та нейтральну і неупереджену гуманітарну роботу. Люди в Україні волають про допомогу. Потреби величезні, умови мінливі. Ми не шкодуємо сил, щоб відповісти на їх заклик", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні в Україні не відкрито жодного гуманітарного коридору. Міністр реінтеграції Ірина Верещук пояснила, що Червоний Хрест не відповів на українські пропозиції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.