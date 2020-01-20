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Президент Косово выдвинул кандидата в премьер-министры

Новости » Политика     20.01.2020 - 19:47
Президент Косово выдвинул кандидата в премьер-министры
Фото: Альбин Курти (facebook com albini2017)

У Альбина Курти есть 15 дней, чтобы сформировать новый кабмин

Президент Косово Хашим Тачи выдвинул кандидатуру Альбина Курти на пост следующего премьер-министра страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Аssociated Рress.

Как сообщается, это произошло более чем через три месяца после парламентских выборов, на которых ни одна партия не получила необходимого большинства.

Президент издал указ о выдвижении кандидатуры Курти, лидера левого движения "Самоопределение", которое вышло на первое место на выборах.

Президент Косово также отметил, что у Курти есть 15 дней, чтобы сформировать новый кабинет министров, прежде чем он будет утвержден парламентом.

Напомним, немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила об открытии воздушного маршрута между столицами Сербии и Косово. Прямой рейс Белград - Приштина будет восстановлен через двадцать лет после окончания войны.

Кроме того, ранее в Еврокомиссии призвали Косово разблокировать сотрудничество с Сербией.

Также главы Министерства иностранных дел НАТО во время дискуссии по поводу стремления стран Западных Балкан присоединиться к НАТО признали "несвоевременной" инициативу Косово по созданию армии.

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