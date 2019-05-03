Президент Косово закликав США допомогти у налагодженні відносин із Сербією

Тачі незадоволений самітом за участю Меркель та Макрона у Берліні
Президент Косово Хашим Тачі вважає, що Вашингтон має відігравати провідну роль у процесі нормалізації відносин його країни з Сербією, тому що Європейський союз надто "слабкий та роз’єднаний". Про це він повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Заява Тачі пролунала 2 травня, за три дні після саміту лідерів Балканських країн у Берліні за участі канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Емманюеля Макрона.
"У Берліні ми знову побачили, наскільки слабкою є Європа, наскільки роз’єднаним є Євросоюз", - сказав президент Косово.
На його думку, "жодна угода не буде досягнута без динамічної та провідної ролі Сполучених Штатів Америки".
Раніше Тачі припускав, що угоди з Сербією вдасться досягнути до кінця 2019 року.
На запитання, чи така перспектива ще реальна, президент Косово відповів, що сподівається на це.
"Сподіваюсь, що так. Якщо ні, ми втратимо десять років", - заявив він.
Нагадаємо, Косово і Сербія домовилися поновити переговори на початку липня. Президент Косово Хашим Тачі і президент Сербії Александар Вучич домовилися зустрітися в Парижі.