Президент Косово закликав США допомогти у налагодженні відносин із Сербією

Фото: Хашим Тачі (president-ksgov.net)

Тачі незадоволений самітом за участю Меркель та Макрона у Берліні

Президент Косово Хашим Тачі вважає, що Вашингтон має відігравати провідну роль у процесі нормалізації відносин його країни з Сербією, тому що Європейський союз надто "слабкий та роз’єднаний". Про це він повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Заява Тачі пролунала 2 травня, за три дні після саміту лідерів Балканських країн у Берліні за участі канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Емманюеля Макрона.

"У Берліні ми знову побачили, наскільки слабкою є Європа, наскільки роз’єднаним є Євросоюз", - сказав президент Косово.

На його думку, "жодна угода не буде досягнута без динамічної та провідної ролі Сполучених Штатів Америки".

Раніше Тачі припускав, що угоди з Сербією вдасться досягнути до кінця 2019 року.

На запитання, чи така перспектива ще реальна, президент Косово відповів, що сподівається на це.

"Сподіваюсь, що так. Якщо ні, ми втратимо десять років", - заявив він.

Нагадаємо, Косово і Сербія домовилися поновити переговори на початку липня. Президент Косово Хашим Тачі і президент Сербії Александар Вучич домовилися зустрітися в Парижі.