Президент Колумбии отменил повышение налогов после протестов

В пятницу Дуке заявил, что законопроект будет пересмотрен, чтобы удалить некоторые из наиболее спорных моментов, в том числе выравнивание налога с продаж на коммунальные услуги и некоторые продукты питания.

Протесты против реформы привели к множеству смертей по всей стране с тех пор, как они начались в среду,

"Я прошу Конгресс отозвать закон, предложенный министерством финансов, и срочно наработать новый закон, который является результатом консенсуса, во избежание финансовой неопределенности", - сказал Дуке в видеообращении.

По словам Дуке, реформа, на которой правительство настаивает, жизненно важна для стабилизации финансов Колумбии, поддержания ее кредитного рейтинга и финансирования социальных программ.

По словам Дуке, существует консенсус в отношении необходимости введения временных налогов на бизнес и дивиденды, увеличения подоходного налога для самых богатых и ужесточения государственных мер жесткой экономии.

Центральный банк предупредил в пятницу, что отказ одобрить реформу может оказать негативное влияние на экономику, в то время как потеря кредитного рейтинга страны инвестиционного уровня уже учтена многими инвесторами.

Законодатели, профсоюзы и другие группы приветствовали это объявление как победу. В некоторых районах можно было услышать традиционный протест, во время которого люди бьют кастрюли и сковороды.

Пока нет точного национального подсчета смертей, связанных с протестами, на фоне грабежей, разрушения общественного транспорта и блокады дорог в нескольких городах. Правозащитные группы заявили о злоупотреблениях со стороны полиции, особенно в Кали, и заявили, что погибло более 20 человек.