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Президент Колумбии вводит войска в города из-за протестов

Новина українською → Воскресенье 02 мая 2021 06:24
Президент Колумбии вводит войска в города из-за протестов Фото: президент Колумбии Иван Дуке (Colombia pressdigital.es
Автор: Артур Родивилов

Президент Колумбии Иван Дуке приказал направить военных в города, где все еще идут акции протеста против налоговой реформы. Демонстрации происходят с нарушением общественного порядка.

Об этом говорится в опубликованном в Twitter заявлении.

Президент обратил внимание, что военные обучены работать в городских условиях и будут оказывать поддержку полицейским.

"Фактор военного присутствия будет действовать в городах, где есть большой риск для жизней граждан", - сообщил Дуке в ходе выступления.

По всей Колумбии начались манифестации против налоговой реформы. В результате беспорядки наблюдались в Боготе, Кали, Медельине, а также других городах. В пятницу, 30 апреля, власти согласилось изменить текст реформы.

Ранее бомба взорвалась в колумбийском муниципалитете рядом с мэрией. Предварительно установлено, что пострадавших 17. Люди получили различные по тяжести травмы и находятся в больнице. Большинство из раненых - сотрудники администрации.

Напомним, в декабре колумбийские власти решили выслать из страны двух сотрудников российского посольства. Их подозревают в шпионаже.

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