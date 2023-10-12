Президент Київстару представив інвестиційні плани оператора на 600 млн доларів

У перспективі, за його словами, Київстар має намір зосередитись на нових технологіях і цифрових рішеннях.

"За останні три роки Київстар інвестував 15 млрд грн, з яких більша частина – з початку війни", - сказав Комаров.

Інвестиції оператора з початку повномасштабного вторгнення сягнули 8,2 млрд грн. Усі гроші пішли на відновлення інфраструктури зв’язку деокупованих та постраждалих від бойових дій населених пунктів України, а також встановлення нових базових станцій для збільшення покриття.

Комаров також розповів про фокус та масштаби майбутніх інвестицій Київстару, які компанія здійснить протягом найближчих трьох років.

"600 мільйонів доларів - це декілька напрямків. Ми зараз плануємо, як саме будемо інвестувати. Перше - розбудова мережі LTE. Наша сьогоднішня внутрішня місія - зберегти Україну і допомогти людям. Мобільний зв’язок, дата-зв’язок у будь-якій точці України - це наше бачення. Друге - це кризові інвестиції у відбудову, це масштабні інвестиції. Третє - це розбудова фіксованого зв’язку: сьогодні ми вже керуємо найбільшою гігабітною мережею та переходимо до побудови GPON. Четверте - інвестиції у бізнеси, які зможуть збагатити цифровий досвід наших клієнтів", - розказав президент компанії.

Відбудова зруйнованої війною інфраструктури зв’язку, за його словами, потребуватиме сотень мільйонів доларів інвестицій.

"Наведу приклад. У нас була мережа в Авдіївці, а сьогодні її немає. Як тільки буде змога, ми повернемося в Авдіївку й будуватимемо там мережу з нуля. Це один з напрямків, куди будуть інвестовані наші 600 млн доларів. Ви знаєте, що план відновлення окупованих територій з точки зору зв'язку - це сотні мільйонів доларів інвестицій у побудову мережі" , - пояснив він.

Він також відзначив, що значною мірою збільшенню охоплення мобільним зв’язком та цифровими послугами сприяє розпочате для телеком-галузі спрощення регуляторних процедур: "Маємо неймовірний прогрес дерегулювання, який очолює Міністерство цифрової трансформації. Термін побудови одного сайту буквально за рік скоротився в рази. Тому що працює дерегулювання - є фокус [держави] на цьому. Тому інвестуємо, працюємо і будуємо, з моєї точки зору, одну з найкращих мереж у світі".

За словами президента Київстару, Україна гостро потребує масштабних інвестицій, тому має взаємодіяти з бізнесом. Але подекуди, за його словами, компанії стикаються з вибірковим та невиправданим тиском.

Так, в понеділок власник 100% акцій Київстару компанія VEON покинула російський ринок без будь-яких можливостей повернутися туди. Але 6 жовтня СБУ повідомила, що корпоративні права 20 компаній в Україні з часткою російських власників заарештовані. "Ми не розуміємо, що відбувається. Досі не отримали жодних рішень суду. Усе це про інвестиційний клімат. Все, що ми маємо за тиждень, - два пресрелізи: один від СБУ, інший від Генпрокуратури", - зазначив він.

Комаров закликав проводити більш обережну політику щодо міжнародних інвесторів України.

"Може потрібно бути трохи більш виваженими, з більшою повагою ставитися до міжнародних бізнесів і тієї ситуації, в якій вони опинилися? Замість шеймінгу та булінгу, можливо, потрібно з ними розмовляти?" - резюмував він.