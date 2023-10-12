Президент Киевстара представил инвестиционные планы оператора на 600 млн долларов

В перспективе, по его словам, Киевстар намерен сосредоточиться на новых технологиях и цифровых решениях.

"За последние три года Киевстар инвестировал 15 млрд грн, из которых большая часть - с начала войны", - сказал Комаров.

Инвестиции оператора с начала полномасштабного вторжения достигли 8,2 млрд грн. Эти средства пошли на восстановление инфраструктуры связи деоккупированных и пострадавших от боевых действий населенных пунктов Украины, а также на установку новых базовых станций для увеличения покрытия.

Комаров также рассказал о фокусе и масштабах будущих инвестиций Киевстара, которые компания осуществит в течение ближайших трех лет.

"600 миллионов долларов - это несколько направлений. Мы сейчас планируем, куда именно будем инвестировать. Первое - развитие сети LTE. Наша сегодняшняя внутренняя миссия - сохранить Украину и помочь людям. Мобильная связь, дата-связь в любой точке Украины - это наше видение. Второе - это кризисные инвестиции в восстановление, это значительные инвестиции. Третье - это развитие фиксированной связи: на сегодня мы уже управляем крупнейшей гигабитной сетью и переходим к построению GPON. Четвертое - инвестиции в бизнесы, которые смогут обогатить цифровой опыт наших клиентов", - рассказал Комаров.

Восстановление разрушенной войной инфраструктуры связи, по его словам, потребует сотен миллионов долларов инвестиций.

"Приведу пример. У нас была сеть в Авдеевке, а сегодня ее нет. Как только будет возможность, мы вернемся в Авдеевку и будем строить там сеть с нуля. Это одно из направлений, куда будут инвестированы наши 600 млн долларов. Вы знаете, что план восстановления оккупированных территорий с точки зрения связи - это сотни миллионов долларов инвестиций в построение сети", - пояснил он.

Он также отметил, что , что в значительной степени увеличению охвата мобильной связью и цифровыми услугами способствует начатое для телеком-отрасли упрощение регуляторных процедур: "Имеем невероятный прогресс дерегулирования, который возглавляет Министерство цифровой трансформации. Срок построения одного сайта буквально за год сократился в разы. Потому что работает дерегуляция - есть фокус [государства] на этом. Поэтому инвестируем, работаем и строим, с моей точки зрения, одну из лучших сетей в мире".

По словам президента Киевстара, Украина остро нуждается в масштабных инвестициях, поэтому должна взаимодействовать с бизнесом. Но кое-где, по его словам, компании сталкиваются с выборочным и неоправданным давлением.

Так, в понедельник владелец 100% акций Киевстара компания VEON покинула российский рынок без каких-либо возможностей вернуться туда. Но 6 октября СБУ сообщила, что корпоративные права 20 компаний в Украине с долей российских собственников арестованы. "Мы не понимаем, что происходит. До сих пор не получили никаких решений суда. Все это об инвестиционном климате. Все, что у нас есть за неделю, - два пресс-релиза: один от СБУ, другой от Генпрокуратуры", - отметил он.

Комаров призвал проводить более осторожную политику в отношении международных инвесторов Украины.

"Может нужно быть чуть более взвешенными, с большим уважением относиться к международным бизнесам и той ситуации, в которой они оказались? Вместо шейминга и буллинга, возможно, нужно с ними разговаривать?" - резюмировал он.