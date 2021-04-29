Президент Киргизии на фоне эскалации на границе с Таджикистаном призвал сохранять спокойствие

“Призываю всех жителей Киргизстана, прежде всего, политические силы и СМИ, сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, не разжигать вражду и рознь”, - написал он.

Глава государства напомнил, что народы Киргизии и Таджикистана всегда найдут общий язык и готовы решить все проблемы при соблюдении и с учетом добрососедских отношений. “Сейчас опасны те лица, которые пытаются разжечь конфликт изнутри”, - добавил он.

Жапаров еще раз призвал все внутриполитические силы к сдержанности в “этот непростой для страны момент”.