Президент Кіпру підтвердив намір країни вступити до НАТО

Христодулідіс наголосив, що відмова Туреччини визнавати Республіку Кіпр перешкоджає модернізації Національної гвардії та обмежує можливості придбання військової техніки. Президент уперше відкрито заявив про такі плани, наголосивши, що це питання обговорювалося з президентом США Джо Байденом під час візиту до Вашингтона.

Кіпр уже розпочав переговори зі США та Євросоюзом, націлені на зміцнення обороноздатності країни. Зокрема, тривають консультації щодо модернізації військово-морської бази з ЄС і військово-повітряної бази зі США.

Однак перешкодою для вступу Кіпру в альянс залишається вето Туреччини. Для включення нового члена в НАТО потрібна згода всіх 32 країн, і Анкара неодноразово висловлювала свою позицію проти цього кроку.

Поділ Кіпру зберігається з 1974 року, коли Туреччина окупувала північну частину острова. Спроби возз'єднати країну, яких вживає ООН, не дали результатів, останній раунд переговорів відбувся 2021 року.

Президент зазначив, що зміцнення оборонної стратегії залишається пріоритетом.

"Ми використовуємо всі можливості, які надають США, НАТО і Європейський союз", - підкреслив він.