Президент Кипра подтвердил намерение страны вступить в НАТО

Христодулидис подчеркнул, что отказ Турции признавать Республику Кипр препятствует модернизации Национальной гвардии и ограничивает возможности приобретения военной техники. Президент впервые открыто заявил о таких планах, подчеркнув, что этот вопрос обсуждался с президентом США Джо Байденом во время визита в Вашингтон.

Кипр уже начал переговоры с США и Евросоюзом, нацеленные на укрепление обороноспособности страны. В частности, ведутся консультации по модернизации военно-морской базы с ЕС и военно-воздушной базы с США.

Однако препятствием для вступления Кипра в альянс остается вето Турции. Для включения нового члена в НАТО требуется согласие всех 32 стран, и Анкара неоднократно выражала свою позицию против этого шага.

Разделение Кипра сохраняется с 1974 года, когда Турция оккупировала северную часть острова. Попытки воссоединить страну, предпринимаемые ООН, не дали результатов, последний раунд переговоров состоялся в 2021 году.

Президент отметил, что укрепление оборонной стратегии остается приоритетом.

"Мы используем все возможности, которые предоставляют США, НАТО и Европейский союз", - подчеркнул он.