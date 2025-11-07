UA

Президент Кенії попросив Зеленського відпустити кенійців, які потрапили в полон ЗСУ

Фото: президент Кенії Вільям Руто (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Кенії Вільям Руто під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським попросив його допомогти звільнити полонених кенійців, яких звербувала Росія для війни проти України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Руто написав у соцмережі Х.

"Ми обидва занепокоєні щодо молодих кенійців, яких незаконно завербували для участі у війні в Україні, та домовилися підвищувати обізнаність про небезпеку таких діянь", - зазначив Руто.

За його словами, Зеленський погодився на його прохання сприяти звільненню кенійців, які знаходяться в полоні ЗСУ.

Іноземці на війні РФ проти України

Нагадаємо, вчора, 6 листопада, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Кенії Вільямом Руто.

Лідери країн торкнулися питання російського рекрутингу іноземних громадян у свою злочинну війну.

Додамо, що, за словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, проти України воюють щонайменше 1436 громадян з 36 африканських країн. Хоча фактична цифра бойовиків на боці армії РФ може бути більшою.

Росія вербує громадян африканських країн різними методами. Деяким пропонують гроші, інших обманюють і вони не усвідомлюють, на що підписуються, або змушують це робити під тиском. Підписання контракту рівнозначне підписанню смертного вироку.

