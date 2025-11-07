Президент Кенії попросив Зеленського відпустити кенійців, які потрапили в полон ЗСУ

"Ми обидва занепокоєні щодо молодих кенійців, яких незаконно завербували для участі у війні в Україні, та домовилися підвищувати обізнаність про небезпеку таких діянь", - зазначив Руто.

За його словами, Зеленський погодився на його прохання сприяти звільненню кенійців, які знаходяться в полоні ЗСУ.