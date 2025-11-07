Президент Кении попросил Зеленского отпустить кенийцев, попавших в плен ВСУ

"Мы оба обе обеспокоены относительно молодых кенийцев, которых незаконно завербовали для участия в войне в Украине, и договорились повышать осведомленность об опасности таких действий", - отметил Руто.

По его словам, Зеленский согласился на его просьбу способствовать освобождению кенийцев, которые находятся в плену ВСУ.