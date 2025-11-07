Президент Кении попросил Зеленского отпустить кенийцев, попавших в плен ВСУ

Президент Кении Уильям Руто во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским попросил его помочь освободить пленных кенийцев, которых завербовала Россия для войны против Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Руто написал в соцсети Х.
"Мы оба обе обеспокоены относительно молодых кенийцев, которых незаконно завербовали для участия в войне в Украине, и договорились повышать осведомленность об опасности таких действий", - отметил Руто.
По его словам, Зеленский согласился на его просьбу способствовать освобождению кенийцев, которые находятся в плену ВСУ.
Напомним, вчера, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Кении Уильямом Руто.
Лидеры стран затронули вопрос российского рекрутинга иностранных граждан в свою преступную войну.
Добавим, что, по словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, против Украины воюют по меньшей мере 1436 граждан из 36 африканских стран. Хотя фактическая цифра боевиков на стороне армии РФ может быть больше.
Россия вербует граждан африканских стран различными методами. Некоторым предлагают деньги, других обманывают и они не осознают, на что подписываются, или заставляют это делать под давлением. Подписание контракта равнозначно подписанию смертного приговора.