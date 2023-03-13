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Президент Казахстану закликав не встановлювати пам'ятники діячам СРСР, причетних до репресій

Фото: президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Казахстан хоче не допустити встановлення пам'ятників діячів часів СРСР із вигаданими біографіями та тих осіб, які причетні до масових репресій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

"Останнім часом стало тенденцією ставити пам'ятники особистостям, відомим лише в одному регіоні. Місцевим комісіям з ономастики не слід цього допускати. Республіканська комісія має запобігати неправомірним рішенням. Якщо всі ставитимуть пам'ятники виключно своїм предкам, у країні запанують трайбалізм та місництво", - йдеться у заяві.

Токаєв пояснив, що це питання потребує пильної уваги. За його словами, у країні продовжується практика відкриття пам'ятників та бюстів діячам радянського періоду, у тому числі тим, хто безпосередньо був залучений до масових репресій.

"Вигадуються біографії, наповнені героїчними діяннями, яких у реальному житті не було. Архівні документи на цю тему або не підтверджують, або відсутні. Групи активістів буквально змушують наших громадян вірити у міфологізовані біографії партійно-державних діячів радянського минулого", - додав президент Казахстану

Нагадаємо, що Казахстан вирішив закрити своє торгове представництво у Росії. Воно було відкрите у 2009 році.

Казахстан може відправити першу партію нафти російським нафтопроводом "Дружба" до Німеччини найближчими днями, можливо, в середу, 22 лютого.

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