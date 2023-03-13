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Президент Казахстана призвал не устанавливать памятники деятелям СССР, причастным к репрессиям

Фото: президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Казахстан хочет не допустить установления памятников деятелей времен СССР с вымышленными биографиями и лиц, причастных к массовым репрессиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева.

"В последнее время стало тенденцией ставить памятники личностям, известным лишь в одном регионе. Местным комиссиям по ономастике не следует этого допускать. Республиканская комиссия должна предотвращать неправомерные решения. Если все будут ставить памятники исключительно своим предкам, в стране воцарятся трайбализм и местничество", - говорится в заявлении.

Токаев объяснил, что этот вопрос требует пристального внимания. По его словам, в стране продолжается практика открытия памятников и бюстов деятелям советского периода, в том числе непосредственно привлеченным к массовым репрессиям.

"Выдумываются биографии, наполненные героическими деяниями, которых в реальной жизни не было. Архивные документы на эту тему либо не подтверждают, либо отсутствуют. Группы активистов буквально заставляют наших граждан верить в мифологизированные биографии партийно-государственных деятелей советского прошлого", - добавил президент.

Напомним, что Казахстан решил закрыть свое торговое представительство в России. Оно было открыто в 2009 году.

Казахстан может отправить первую партию нефти по российскому нефтепроводу "Дружба" в Германию в ближайшие дни, возможно, в среду, 22 февраля.

Война РФ против Украины подталкивает бывшие советские страны создавать новые союзы, чтобы снизить зависимость от России.

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