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Казахстан закрив своє торгове представництво у Росії

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Астана, Понеділок 27 лютого 2023 11:36
Казахстан закрив своє торгове представництво у Росії Фото: президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Казахстан вирішив закрити своє торгове представництво у Росії. Воно було відкрите у 2009 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу уряду Казахстану.

"Уряд Республіки Казахстан ухвалює: ліквідувати державну установу торгове представництво Республіки Казахстан у Російській Федерації Міністерства торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що Росія та Казахстан уклали угоду про взаємне відкриття торгових представництв у 1992 році. У Москві представництво Казахстану запрацювало у 2009 році, ще одне відділення є у Казані.

Раніше у Казахстані заявляли про плани закрити представництво. У Мінпромторгу країни пояснили намір оптимізацією роботи республіканських держорганів.

Нагадаємо, нещодавно у Казахстані посилили правила перебування іноземців, зокрема й росіян. Тепер громадянам країн-членів Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) можна прибувати в країні не більше ніж 90 днів протягом півроку.

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