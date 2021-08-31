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Президент Казахстана принял отставку министра обороны после взрывов на складе боеприпасов 

Автор: Инна Собора

Министр обороны Казахстнана Нурлан Ермекбаев подал рапорт об отставке. Президент страны ее одобрил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Azattyq Ryhy.

Министр заявлял, что принял решение уйти в отставку, "как только услышал" об инциденте в Жамбылской области.

"Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял ее", - написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Ранее сообщали, что в результате взрывов на военных складах в Казахстане погибли не менее 15 человек.

Напомним, вечером 26 августа на одном из складов в воинской части возле города Тараз прогремели взрывы.

Причины взрывов еще устанавливаются. Как заявляют в местном Минобороны, инженерные боеприпасы, которые находились в загоревшемся хранилище, по их техническим характеристикам не должны были взорваться.

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КазахстанВзрыв боеприпасов