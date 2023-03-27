Президент Ізраїлю закликав Нетаньяху зупинити судову реформу

Президент заявив, що всім фракціям Кнесету (парламенту) необхідно "поставити громадян понад усе і діяти відповідально та сміливо без подальшого зволікання".

"Звертаюся до прем'єр-міністра, членів уряду, компаній та членів коаліції: почуття важкі та болючі… Заради єдності з народом Ізраїлю, заради покладеної на нас відповідальності я закликаю вас негайно зупинити законодавчий процес", - сказав Іцхак Герцог.

Що відомо про судову реформу

З січня Ізраїль сколихнули масові протести через судову реформу, яка, за думкою мітингувальників, є загрозою демократії.

Реформа передбачає передачу контролю парламенту над процесом вибору суддів Верховного суду, а також відмову від законодавчого принципу, що дозволяє суду скасовувати рішення уряду. Через відсутність в Ізраїлі Конституції і Конституційного суду, контроль над діями уряду здійснював саме Верховний суд.

Реформа різке обмежить повноваження Верховного суду і зводиться до політичного контролю за призначенням суддів.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант виступив проти судової реформи в країні.

Пізніше прем'єр Біньямін Нетаньяху відправив у відставку главу Міноборони. Через це в Ізраїлі спалахнули нові протести.

ЗМІ повідомляють, що Нетаньяху може відмовитися від судової реформи під тиском протестів.

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