Загроза нацбезпеки. Міністр оборони Ізраїлю закликав припинити судову реформу

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант закликав уряд скасувати впровадження судової реформи, заявивши, що запеклі суперечки навколо неї становлять загрозу для національної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Поглиблення розколу проникає у військові та оборонні інститути - це явна, безпосередня та реальна загроза безпеці Ізраїлю", - заявив Галант.

Заклик Галланта підтримали як мінімум два депутати від партії "Лікуд", Юлій Едельштейн та Девід Бітан, які заявили, що реформи мають проводитися за широкої згоди.

Галант також наголосив, що підтримує реформування системи правосуддя, але це має бути зроблено зі схвалення суспільства. План перегляду судової системи, оголошений 4 січня, ввів Ізраїль у найважчу політичну кризу за останні роки та масові протести, в яких брали участь одномоментно до 500 тисяч осіб.