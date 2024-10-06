Президент Ізраїлю закликав ліванців та іранців повстати проти Ірану

"Якщо ми протистоятимемо цьому і будемо разом жорсткими, ми напевно можемо сподіватися на краще майбутнє і створити в регіоні структуру, подібну до НАТО, яка блокуватиме радикалізм", - сказав він в ефірі саудівського телеканалу Al Arabiya.

У той же час Герцог не повідомив, як Ізраїль може відповісти на ракетну атаку Ірану, яка сталась минулого тижня. Він лише зазначив, що "ми прорахуємо всі варіанти щодо цього".

Виступаючи за день до річниці терактів ХАМАС 7 жовтня, Герцог заявив, що війну проти Ізраїлю веде імперія зла на чолі з Іраном, і борючись, ізраїльська держава дає надію народам Близького Сходу.

"Ця війна ведеться проти нас імперією зла, Іраном та його посередниками. У підземеллях Гази досі знаходиться 101 заручник, який зазнає величезних страждань. І ми б'ємося на півночі і на півдні, тобто в Газі та в Лівані. Ми намагаємося змінити рівняння і дати надію народам Близького Сходу", - заявив він.

Херцог назвав цей момент "золотою можливістю" для держав, які хочуть кращого майбутнього для Близького Сходу, просунутися вперед із новими ідеями та новими планами, щоб вирішити цей конфлікт.

Також президент стверджує, що Ізраїль дотримується міжнародного права і глибоко дбає про своїх сусідів.