Президент Израиля призвал ливанцев и иранцев восстать против Ирана

"Если мы будем противостоять этому и будем вместе жесткими, мы наверняка можем надеятся на лучшее будущее и создать в регионе структуру, подобную НАТО, которая будет блокировать радикализм", - сказал он в эфире саудовского телеканала Al Arabiya.

В то же время Герцог не сообщил, как Израиль может ответить на ракетную атаку Ирана, которая произошла на прошлой неделе. Он лишь отметил, что "мы просчитаем все варианты на этот счет".

Выступая за день до годовщины терактов ХАМАС 7 октября, Герцог заявил, что войну против Израиля ведет империя зла во главе с Ираном, и сражаясь, израильское государство дает надежду народом Ближнего Востока.

"Эта война ведется против нас империей зла, Ираном и его посредниками. В подземельях Газы до сих пор находится 101 заложник, испытывающий огромные страдания. И мы сражаемся на севере и на юге, то есть в Газе и в Ливане. Мы пытаемся изменить уравнение и дать надежду народам Ближнего Востока", - заявил он.

Херцог назвал этот момент "золотой возможностью" для держав, которые хотят лучшего будущего для Ближнего Востока, продвинуться вперед с новыми идеями и новыми планами, чтобы разрешить этот конфликт.

Также президент утверждает, что Израиль следует международному праву и глубоко заботится о своих соседях.