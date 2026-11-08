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Президент Израиля о решении Трампа прекратить помощь: "Как гром среди ясного неба"

06:04 08.11.2026 Вс
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Президент Израиля о решении Трампа прекратить помощь: "Как гром среди ясного неба" Фото: президент Израиля Ицхак Герцог (Getty Images)
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Трамп объявил, что США в этом году прекратят военную помощь Израилю, на два года раньше предполагаемого соглашения. Президент Израиля Ицхак Герцог признался, что решение стало для него громом в ясном небе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

О прекращении помощи Трамп заявил 3 ноября в день промежуточных выборов в интервью Fox News. Подробностей он почти не привел.

"Израиль для нас номер один, мы даем ему больше, чем любому, и он больше в этом не нуждается", - сказал президент США.

Действующий меморандум о взаимопонимании между странами действует до 2028 года. Он предполагает, что Израиль ежегодно получает 3,8 млрд. долларов на закупку американского оружия.

Герцог рассказал о своей обеспокоенности во время встречи с партией "Яшар" Гади Айзенкота, главного соперника Биньямина Нетаньяху.

"Вопрос американской помощи очень меня беспокоит, и он упал на меня как гром среди ясного неба", - заявил президент.

Сам Нетаньяху решение Трампа публично не прокомментировал.

Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что выясняет подробности решения. Он выступил в защиту военной помощи, которая становится все менее популярной и среди демократов, и среди республиканцев.

Хакаби также не согласился с вице-президентом Джей Ди Венсом. Он заявил, что отношения с Израилем стали одной из причин поражения республиканцев на выборах.

Политическая ситуация в Израиле меняется быстро. 7 ноября Герцог поручил Гади Айзенкоту сформировать новое правительство. Перед этим президент провел консультации с представителями всех партий нового парламента и встретился с Нетаньяху и Айзенкотом. Что может означать приход к власти в Израиле оппозиции для Киева, РБК-Украина разбирало в отдельном материале.

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