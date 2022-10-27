Президент Ізраїлю пояснив, чому його країна не може передати ППО Україні

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив про обмеження, які не дозволяють Єрусалиму передати Україні ППО. Водночас його країна готова надавати нелетальну продукцію.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Є зброя, для якої у нас навіть немає експортної версії. Є речі, які ми не хочемо, щоб вони потрапили до рук наших ворогів. Є секрети, які ми не можемо передати. Але там, де ми можемо допомогти, ми намагаємося допомогти", - заявив президент.
Відповідаючи на критику щодо позиції Єрусалиму, Герцог нагадав, що Європа та США також мають певну військову техніку, якою вони не готові ділитися з Україною.
Також він відзначив, що наразі Ізраїль "аналізує ситуацію" довкола іранських безпілотників, які Росія почала використовувати проти України.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента Володимира Зеленського, Україна та Ізраїль посилили співпрацю в оборонній сфері.
Тим часом Єрусалим передав Києву розвідувальні дані, які необхідні для того, щоб збивати іранські дрони-камікадзе Shahed-136.
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