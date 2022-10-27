UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Президент Ізраїлю пояснив, чому його країна не може передати ППО Україні

Фото: Іцхак Герцоґ, президент Ізраїля (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив про обмеження, які не дозволяють Єрусалиму передати Україні ППО. Водночас його країна готова надавати нелетальну продукцію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Є зброя, для якої у нас навіть немає експортної версії. Є речі, які ми не хочемо, щоб вони потрапили до рук наших ворогів. Є секрети, які ми не можемо передати. Але там, де ми можемо допомогти, ми намагаємося допомогти", - заявив президент.

Відповідаючи на критику щодо позиції Єрусалиму, Герцог нагадав, що Європа та США також мають певну військову техніку, якою вони не готові ділитися з Україною.

Також він відзначив, що наразі Ізраїль "аналізує ситуацію" довкола іранських безпілотників, які Росія почала використовувати проти України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента Володимира Зеленського, Україна та Ізраїль посилили співпрацю в оборонній сфері.

Тим часом Єрусалим передав Києву розвідувальні дані, які необхідні для того, щоб збивати іранські дрони-камікадзе Shahed-136.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль