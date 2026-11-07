Президент Ізраїлю доручив Гаді Айзенкоту сформувати новий уряд

У резиденції президента зазначили, що протягом останніх днів глава держави провів переговори з представниками політичної системи, а також зустрівся з Біньяміном Нетаньягу та Гаді Айзенкотом.

Обом він повідомив про свій намір доручити Айзенкоту формування уряду.

Церемонія вручення мандата відбудеться завтра, 8 листопада, о 17:00 у резиденції президента. Після цього в Айзенкота буде 28 днів на формування уряду.

Також вказано, що президент має право надати йому додатковий термін тривалістю до 14 днів.

Що важливо розуміти, раніше Айзенкот заручився підтримкою 67 депутатів Кнесету щодо формування нового уряду. Його кандидатуру підтримали всі опозиційні сіоністські партії, а також дві арабські партії.

Окрім того, напередодні Айзенкот висунув чотири чіткі вимоги для формування уряду:

визнання Ізраїлю єврейською та демократичною державою;

згода з цінностями, закріпленими в Декларації незалежності;

обов'язкова військова служба для всіх;

визнання ХАМАС терористичною організацією, а також зобов'язання ліквідувати його військову й адміністративну владу.

Фактично Айзенкот визначив ключові умови для майбутніх коаліційних домовленостей. Від готовності інших політичних сил їх прийняти залежатиме, чи вдасться залучити до коаліції нових членів.

Що важливо знати про Гаді Айзенкота

Це відомий ізраїльський політик і колишній військовий, а також головний суперник Біньяміна Нетаньягу на минулих виборах.

У 2015-2019 роках він очолював Генеральний штаб Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Айзенкот прослужив в ізраїльській армії 41 рік, пройшовши шлях від військовослужбовця до начальника Генштабу.

Кілька років тому він розпочав політичну кар'єру та став депутатом Кнесету.

Після нападу ХАМАСу 7 жовтня 2023 року увійшов до військового кабінету Ізраїлю.

У 2025 році заснував власну центристську партію "Яшар".

На виборах 2026 року очолив опозиційний блок, який виступив проти подальшого перебування Біньяміна Нетаньягу на посаді прем'єра