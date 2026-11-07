Президент Израиля поручил Гади Айзенкоту сформировать новое правительство

В резиденции президента отметили, что в последние дни глава государства провел переговоры с представителями политической системы, а также встретился с Биньямином Нетаньяху и Гади Айзенкотом.

Обеим он сообщил о своем намерении поручить Айзенкоту формирование правительства.

Церемония вручения мандата состоится завтра, 8 ноября, в 17.00 в резиденции президента. После этого у Айзенкота будет 28 дней для формирования правительства.

Также указано, что президент имеет право предоставить ему дополнительный срок продолжительностью до 14 дней.

Что важно понимать, ранее Айзенкот заручился поддержкой 67 депутатов Кнессета для формирования нового правительства. Его кандидатуру поддержали все оппозиционные сионистские партии, а также две арабские партии.

Кроме того, накануне Айзенкот выдвинул четыре четких требования для формирования правительства:

признание Израиля еврейским и демократическим государством;

согласие с ценностями, закрепленными в Декларации независимости;

обязательна военная служба для всех;

признание ХАМАС террористической организацией, а также обязательство ликвидировать его военную и административную власть.

Фактически Айзенкот определил ключевые условия для будущих коалиционных договоренностей. От готовности других политических сил их принять будет зависеть, удастся ли привлечь в коалицию новых членов.

Что важно знать о Гади Айзенкоте

Это известный израильский политик и бывший военный, а также главный соперник Биньямина Нетаньяху на последних выборах.

В 2015-2019 годах он возглавлял Генеральный штаб Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Айзенкот прослужил в израильской армии 41 год, пройдя путь от военнослужащего до начальника Генштаба.

Несколько лет назад он начал политическую карьеру и стал депутатом Кнессета.

После нападения ХАМАС 7 октября 2023 года вошел в военный кабинет Израиля.

В 2025 году основал собственную центристскую партию "Яшар".

На выборах 2026 года возглавил оппозиционный блок, который выступал против дальнейшего пребывания Биньямина Нетаньяху на посту премьер-министра.