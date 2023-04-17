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Президент Італії закликав допомагати Україні доти, доки це необхідно

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Понеділок 17 квітня 2023 19:28
Президент Італії закликав допомагати Україні доти, доки це необхідно Фото: президент Італії Серджіо Маттарелла (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Італії Серджіо Маттарелла заявив, що агресивні дії Росії можуть посилитися, якщо Україна не отримає адекватної підтримки з боку Заходу. У зв'язку з цим він закликав продовжувати допомогу Києву доти, доки це необхідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polske Radio.

"Якби Україна була залишена на милість російської агресії, послідували б нові напади. Ситуація у світі погіршилася б, але Україна має право на солідарність, і ми повністю гарантуємо її на стільки, скільки буде потрібно, у всьому. Також тому, що ми всі приголомшені деякими жорстокими діями російських збройних сил", - заявив він.

Маттарелла наголосив, що на карту у війні в Україні поставлено цінності свободи і демократії, ті самі цінності, додав він, на захист яких народився Європейський союз.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що Росія не може перемогти у війні проти України, оскільки інакше Кремль продовжить нападати вже на інші країни.

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